İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Trump ve Netanyahu'nun sinsi Gazze planının perde arkası ortaya çıktı

İşte sinsi Gazze planının perde arkası
Gazze'yi işgal planını açıkladığı basın toplantısında Trump'ı dumura uğratan soru

Gazze'yi işgal planını açıklayan Trump'ı dumura uğratan soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile büyük kararlar aldık

"Suriye ile geleceğimize yönelik büyük kararlar aldık"

Tunceli'de 'Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis' Projesi Açıldı

Tunceli'de 'Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis' Projesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gerçekleştirilen 'Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis' projesinin açılışı, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından yapıldı. Kitap Kafe, yerel halktan yoğun ilgi gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis' projesinin açılışı yapıldı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek ilçesini ziyaret ederek Urartu eseri in deliklerinin karşısında, Tağar Çayı'nın kıyısında yapımı tamamlanan Kitap Kafe'nin açılışını yaptı. Tunceli Valiliği koordinasyonunda, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve DAP İdaresi tarafından desteklenen, 'Su Sesi Eşliğinde Genç Ofis' projesi çerçevesinde yapılan kitap kafe, ilçedeki vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Projenin açılışını yapan Vali Tekbıyıkoğlu, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Çemişgezek'te gençlere, çocuklara ve tüm kitapseverlere mekanın hayırlı olmasını temenni etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Bir vatandaş, Trump ve eşini CİMER'e şikayet etti
img

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
img

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Şenol Güneş'e Hatay'da şok tepki
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Zehra Güneş'in makyajsız hali olay oldu

Makyajsız hali olay oldu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
PTT, emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başlattı

Emeklilere yüzde 20 indirim kampanyası başladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.