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Tunceli'de Sarıbalta köyünde öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi. Etkinlikte çocuklara trafik kuralları anlatıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyü okulunda öğrencilerle yönelik trafik eğitimi verildi.

Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Sarıbalta köyü okulunda öğrencilerine yönelik trafik kuralları eğitiminin verildiği etkinliğe katıldı. İl, ilçe jandarma ve emniyet görevlilerinin verdiği çeşitli eğitimlerle birlikte, çocuklar akülü arabalara bindirilerek, çikolata, trafik dergisi, balon, bayrak ve çeşitli hediyeler verildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı köpek timi tarafından gösteri icra edildi.

Etkinliklerde çocuklara trafik kurallarına uymaları konusunda telkinlerde bulundu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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