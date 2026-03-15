Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, bugün sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı