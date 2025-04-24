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Tunceli'de Öğrenciler Gezen Sinema ile Eğlendi

Tunceli'de Öğrenciler Gezen Sinema ile Eğlendi
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Pülümür ilçesinde Gezen Sinema Projesi kapsamında öğrenciler, sinemada film izleyerek ve etkinlikler yaparak eğlenceli anlar yaşadı. Proje, dezavantajlı coğrafyalardaki çocuklara sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğrenciler, Gezen Sinema ile doyasıya eğlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yolaçık Kültür ve Sanat Derneği tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Gezen Sinema Projesi sürüyor. Bu çerçeve Gezen Sinema tırı Tunceli'nin Pülümür ilçesine geldi. Öğrenciler sinemada filmler izleyip etkinlikler yaparak doyasıya eğlendi.

Sanat İçin Yolaçık Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, "Kültür Turizm Bakanlığıyla birlikte 2017'de yola çıktık. Bugün kadar 74 ile 820 ilçeye ulaştık. Projenin amacı ülkede dezavantajlı coğrafyalarda hayatında sinemaya gidememiş çocukları sineme ile buluşturmak. Sinema salonuna dönüşen tırımız var. Çocuklara sanat dallarında dokunabildiğimiz kadar dokunuyoruz. Doğudaki çocuklarla horon tepiyoruz. Batıdaki çocuklarla zeybek oynuyoruz. Kültür taşıyoruz. Bu yıl Erzincan ile başladık ve ilçelerini bitirdik. Şu anda Tunceli'deyiz ve tüm ilçelerini dolaşacağız" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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