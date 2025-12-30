Haberler

Tunceli Genelinde Eğitime Bir Gün Ara

Güncelleme:
Tunceli Valiliği, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Üniversiteler hariç tüm eğitim kurumları bu karardan etkilenecek.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının yarın sabah erken saatlerden itibaren etkisini artırmasının ve buzlanma tehlikesinin öngörüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, üniversiteler hariç olmak üzere resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin söz konusu tarihte 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
