Tunceli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadın personelden oluşturulan Kadın Korosu ile hem ilk performansını sahneledi hem de hazırlanan farkındalık klibinin galasını gerçekleştirdi.

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde müzik ve sanat dolu bir farkındalık programına imza attı. Bu kapsamda kurum bünyesindeki kadın personelden oluşan Kadın Korosu, özel olarak hazırlanan repertuvarıyla ilk kez sahne alırken, aynı zamanda şiddetle mücadeleyi konu alan farkındalık klibinin galası da izleyicilerle buluştu. Hem duygusal hem toplumsal bir mesaj taşıyan etkinlikte, sanatın dönüştürücü rolünü ön plana çıkararak kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir dayanışma çağrısı yapıldı.

Etkinliğin ardından kentte birçok konuda öncülük eden kadınlara plaket takdim eden Vali Şefik Aygöl, "Sadece kadın değil, hiçbir cana şiddeti kabul etmiyoruz. Hem inancımız, hem kültürümüz, hem anlayışımız buna net bir şekilde karşıdır. Ayrıca her bir kadın ya eştir, ya annedir, ya bacıdır, ya da yavrudur. Üstadın dediği gibi 'Kadın insandır, biz insanoğluyuz' insanı, şiddet ifadesiyle yan yana getirmek dahi çok ciddi bir azaptır bizler için" dedi.

Sanatla verilen mesajın önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Tunceli İl Müdürü Hüseyin Okan ise "Bu farkındalığı oluşturmak için bir şekilde ön plana çıkmalısınız. Bizler de sanatla ön plana çıkmayı düşündük. Çünkü son 6 yıldır Tunceli'mizde kadın cinayeti olmadı, kadına yönelik şiddet konusunda da Türkiye sıralamasında çok alt sıralardayız. Kadın kuruluşlarımız neredeyse başka illere hizmet verecek düzeyde. Bu anlamda kendi ilimizde pek ihtiyaç oluşmayacak bir durum oluştu. Çünkü toplumsal bilinç artık bu düzeyde" ifadelerini kullandı.