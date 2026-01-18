Haberler

Tunceli'de kurumlar 6,5 aylık hamile kadın için seferber oldu

Güncelleme:
Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Merecik Mezrası'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollara rağmen 6,5 aylık hamile S.T.'ye UMKE, 112, AFAD ve diğer ekiplerin koordineli çalışmasıyla ulaşıldı. Gebe kadın, Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne güvenli bir şekilde nakledildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türktaner Köyü Merecik Mezrası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamayan 6,5 aylık hamile S.T. için ekipler seferber oldu. Bölgeye ulaşımın sağlanamaması üzerine UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD, MUAK ve MUDAK ekipleri koordinasyon içinde çalışma başlattı. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda gebe vatandaşa ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından S.T., güvenli bir şekilde Hozat İlçe Devlet Hastanesi'ne nakledildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
