Tunceli'de Depreme Hazırlık İçin Konteyner Kentler Kuruluyor

Tunceli merkez ve 7 ilçede depreme hazırlık ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde konteyner kentler kurulmaya başlandı. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kurulumu devam eden konteyner kentleri ziyaret ederek ilgililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Tunceli'de depreme hazırlık ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde il merkezi başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde konteyner kentler kurulması için çalışmalara başlandı. Konteyner kent çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Tunceli ve tüm ilçelerinde konteyner kentlerin yapımı büyük bir hızla devam ediyor. Bu konteyner kentleri sadece hak sahipleri için değil, evini kendi yıkıp yeniden yapmak isteyen ama kalacak yeri olmayan vatandaşlarımızın kullanımına da kamu lojmanlarının dönüşümünde yine memur ailelerin kullanımına da sunacağız" dedi. - TUNCELİ