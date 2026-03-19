Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Çemişgezek ilçesinde doğa fotoğrafçısı Fatih Boztaş tarafından kaydedilen dağ keçileri, bölgenin doğal zenginliğini sergileyerek ziyaretçilere adeta bir belgesel sahnesi sunuyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Çemişgezek ilçesinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dağ keçileri, bu kez sürü halinde görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında sıkça görülen dağ keçileri, kayalık alanlarda ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde dolaşırken doğa fotoğrafçısı Fatih Boztaş tarafından kayda alındı. Görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçede benzer görüntüleri sık sık gördüklerini dile getiren Fatih Boztaş, "Bizim için bu manzara sıradan, alışılmış bir durum ama dışarıdan gelip görenler için adeta bir belgesel sahnesi gibi duruyor. Burada dağ keçisini bahçenin içinde, evin çatısında, kayalıkların üzerinde, her yerde görebilirsiniz. Bizler dağ keçilerini görmekten son derece mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Onlar ilçemizin bir simgesi haline geldi" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Özgür Özel'le ilgili çarpıcı iddia! Sudan ucuza aldığı daireden rekor kar elde etti

Sudan ucuza aldığı daireden, o yöntemle rekor kar elde etti
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Büyükçekmece'de servis minibüsü devrildi: 1 ölü 9 yaralı

E-5'te can pazarı! Acı haber sonra geldi
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
İran, Hayfa'da petrol rafinerisini vurdu

İran'ın son saldırısı ağır oldu! İsrail'in can damarını vurdu
Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Trabzon sonrası İzmir deplasmanı istemiyoruz

Galatasaray'dan TFF'ye flaş çağrı
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi

Yıldız isme ''Güle güle'' dedi