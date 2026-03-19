Dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dağ keçisi sürüsü görüntülendi.

Çemişgezek ilçesinde doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan dağ keçileri, bu kez sürü halinde görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında sıkça görülen dağ keçileri, kayalık alanlarda ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde dolaşırken doğa fotoğrafçısı Fatih Boztaş tarafından kayda alındı. Görüntüler, bölgenin doğal zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçede benzer görüntüleri sık sık gördüklerini dile getiren Fatih Boztaş, "Bizim için bu manzara sıradan, alışılmış bir durum ama dışarıdan gelip görenler için adeta bir belgesel sahnesi gibi duruyor. Burada dağ keçisini bahçenin içinde, evin çatısında, kayalıkların üzerinde, her yerde görebilirsiniz. Bizler dağ keçilerini görmekten son derece mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Onlar ilçemizin bir simgesi haline geldi" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı