Tunceli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran polisler ödüllendirildi

Tunceli'de boğulma tehlikesi geçiren kuş çocuğunu kurtaran 2 polis memuru Vali Şefik Aygöl tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Edinilen bilgilere göre, aileleriyle birlikte vakit geçiren polis memurları, suda çırpınan çocuğu fark ederek anında harekete geçti. Polisler, kısa sürede suya girerek çocuğu güvenli şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, büyük bir faciadan son anda kurtarıldı. Polis memurlarının sergilediği soğukkanlılık ve profesyonel müdahale, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, örnek davranışlarından dolayı polis memurlarını tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, özellikle yaz aylarında su seviyesinin yüksek olduğu, akıntının güçlü ve tabanın riskli olduğu bölgelerde suya girmenin ciddi tehlikeler barındırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların can güvenliğini riske atmamaları için bu tür alanlarda yüzmekten kaçınmaları, çocukların ise mutlaka gözetim altında tutulması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, küçük bir dikkatsizliğin büyük üzüntülere yol açabileceğini belirterek, herkesi daha duyarlı ve tedbirli olmaya davet etti. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
