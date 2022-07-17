Tunç Soyer ve Mustafa İduğ,  Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu'nu Birlikte İnceledi

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kurulan ve çöp toplama çalışmalarını hızlandıran Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu'ndaki çalışmaları birlikte inceledi. Başkan İduğ, yaklaşık bir yıldır çalışan istasyonun kurulmasından dolayı Başkan Soyer'e teşekkür ederken, bu sayede Bornova'nın temizliğinde hız kazandıklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi'nde kurulan Bornova Katı Atık Transfer İstasyonu'nu birlikte inceledi.

"UYUM İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova'nın tertemiz bir ilçe olması için çalıştıklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyemizle ve Başkanımız Tunç Soyer'le bu konuda uyum içinde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

Önceden çöp kamyonlarının yüklerini Harmandalı'na kadar gidip boşaltıp geri döndüklerini söyleyen Başkan İduğ, "Bu yatırım sayesinde zamandan kazandığımız tasarruf Bornova'nın daha temiz olmasına katkı sağladı" diye konuştu.

ANKA / Yerel