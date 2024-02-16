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Tüketiciler Birliği Başkanı: Özel okullar organizasyon şirketi değildir

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Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, özel okulların kitap satışlarında yüksek fiyatlar talep ettiğini söyleyerek, okulların organizasyon şirketi olmadığını belirtti. Şahin, vatandaşları okulların taleplerine karşı koymaları konusunda uyardı.

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, özel okulların kitap satışlarında yüksek fiyatlar talep ettiğini söyleyerek, "Okullar organizasyon şirketi değildir"dedi.

Vatandaşları okulların kitap, elbise, yemek fiyatlarındaki taleplerine karşı koymaları yönünde uyarılarda bulunan Tüketiciler Birliği Başkanı mahmut Şahin, "Ülkemizde mal ve hizmet sağlama noktasında sağlayıcıların ve satıcıların paraya tatmini konusunda bir sınırsızlık var. Fakat hizmet ve kalite noktasında çabaya şahit değiliz. Bir yetinememe var. Bankalarda bunu gördük. İşletmeler ürün satıyorlar birde servis bedeli alıyorlar. Özel hastanelerde aynıydı. Sadece muayene ile yetinmiyorlar başka başka ücretler çıkarıyorlardı. Bunlara özel okullarda katıldı. Eğitim gibi bir fonksiyonu icra eden özel okulun sadece yetimler değil de başka kısımlardan para kazanması olayı tamamen ticarete döktü. Bunu her konuda yapıyorlar fakat özel okullara itiraz konusunda velilerde bir çekinme var. Çocuğum dışlanır, çocuğumun başına bir iş gelir, eğitim vermezler, çocuğum orada küçük düşer gibi endişelerle haklarını aramıyorlar. Halbuki bu küçük düşme değildir. Tam tersi onurunu korumaktır. Sana yapılan saygısızlığa bir cevap vermektir. Antalya'daki velinin bu duruşuna tüm tüketiciler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Okulların bir organizasyon şirketi olmadığını söyleyen Şahin, "Siz piyasada bin 200 TL'ye satılan kitabı, 11 bin 800 TL'ye satmaya kalkışırsanız, bu edepsizlik olur. Buna karşı durmak lazım. Parayı zaten eğitimden kazanıyorsun. Kitaptan, yemekten, servisten, kıyafetten, gezilerden para kazanmak nedir? Burası bir eğitim kurumu olmaktan çıkıyor. Bir ticari şirkete dönüşüyor. Okullar organizasyon şirketi değildir. Okullar eğitim vermesi gereken, eğitimde kendisini yükseltmesi gereken kurumlarken, başka konulara çabalıyorlar ve işler çığırından çıkıyor. Olması gerekenin dışına çıkılıyor. Hizmet konusunda lütfen böyle çabalar içine girin. Eğitim vermek noktasında çabalar içerisine girin. Diğer bütün velileri de çocuklarını başka okula almak pahasına da olsa karşı koyun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mahmut Şahin Eğitim Yerel Güncel Haberler

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