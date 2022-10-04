TÜİK Başkanı Çetinkaya, Başkan Savran'ı ziyaret etti Yerel Haberler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı başkanlık makamında konuk ederek bir süre görüştü. Ziyarette Çetinkaya ile Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği çeşitli projeleri paylaşan Savran, ziyaret sonunda Çetinkaya'ya yöresel el sanatı ürünlerinden çanak tabak amfora hediye etti. Çetinkaya ise Savran'a Nevşehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek görevinde başarılar diledi. - NEVŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Yerel Haberler

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