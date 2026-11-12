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TÜGVA Kayseri heyeti, Başhekim Ali Çöl’ü makamında ziyaret etti

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TÜGVA Kayseri heyeti, Başhekim Ali Çöl’ü makamında ziyaret etti
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TÜGVA Kayseri İl Temsilcisi Bayırbaş ve ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Çöl’ü makamında ziyaret etti. Samimi ortamda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Çöl, heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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