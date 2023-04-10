TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan ESOGÜ laboratuvarında incelemelerde bulundu

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (ESTEM) ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Ziyaretinde Prof. Dr. Hasan Mandal'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Erdağ ile ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Y. Murat Bulut eşlik etti. ESOGÜ ESTEM'de Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Avcı'dan laboratuvarlarda yürütülen kök hücre, hücresel terapi, mikro fabrikasyon, mikroakışkanlar, çip üzerinde organ, biyosensörler, biyomateryaller ve 3B biyobaskı çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yaptığı ziyaretin ardından Prof. Dr. Mandal, ESTEM'de yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Prof. Dr. Mandal ayrıca ESOGÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Laboratuvarı'nı da ziyaret ederek, Laboratuvar Grup Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çabuk'tan yürütülen endüstriyel mikrobiyoloji çalışmaları, geliştirilen mikrobiyal ürünler ve TÜBİTAK destekli projeler ile devam eden Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi aldı. - ESKİŞEHİR