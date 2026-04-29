TSK'nın harekat kabiliyeti EFES-2026 ile sahaya yansıdı

İzmir'de EFES-2026 Tatbikatı, çok sayıda ülkenin katılımıyla sürüyor. Tatbikat, Türkiye'nin uluslararası askeri iş birliği kapasitesini ve bölgesel güvenlik vizyonunu sahaya yansıtıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en kapsamlı tatbikatlarından EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı, diğer ülkelerin de katılımıyla İzmir'de devam ediyor. Ege Ordusu Komutanlığı koordinesinde icra edilen tatbikat, TSK'nın planlama, koordinasyon ve müşterek harekat kabiliyetlerini üst düzeyde ortaya koyuyor. Tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen bilgisayar destekli komuta yeri safhası kapsamında düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, İstanbul ve İzmir'de icra edildi. Tatbikatın fiili safhasının ise 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de sürdüğü bildirildi.

Çok uluslu katılım ve eğitim faaliyetleri

Tatbikat kapsamında havan ve topçu atışı, keskin nişancı atışı, serbest paraşüt atlayışı, zırhlı amfibi hücum araçları, anti-dron, bot, karma birlik geçit açma ile mayın ve EYP eğitimleri gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimlerin ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Gürcistan, İtalya, Kamerun, Libya, Moğolistan, Nijer, Pakistan, Romanya, Somali, Suriye ve Suudi Arabistan personelinin katılımıyla Narlıdere, Kartal/Menteş, Alankırı, Bahadır Adası ve Paşaçiftliği ordugah bölgelerinde icra edildiği kaydedildi.

Libya'dan dikkat çeken katılım

Tatbikatta Libya'nın doğu ve batı unsurlarının ilk kez aynı faaliyet kapsamında yer alması dikkati çekti. Libya'nın doğusundan 331, batısından 177 personelin yanı sıra Shafak hücum botunun katılımı, iki tarafın sahada birlikte hareket etme iradesinin göstergesi olarak değerlendirildi.

Uluslararası iş birliğine vurgu

EFES-2026 Tatbikatı'nın yalnızca askeri bir eğitim faaliyeti olmanın ötesinde Türkiye'nin barış, istikrar ve uluslararası iş birliğini önceleyen güvenlik yaklaşımının sahaya yansıması olduğu ifade edildi. Tatbikatın TSK'nın modern harp ortamına uyum kabiliyeti ile ileri teknoloji kullanımındaki etkinliğini de ortaya koyduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı