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Axios: "Trump, Netanyahu'yu İran'a karşı yalnız kalabileceği konusunda uyardı"

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'la gerilimi tırmandırması halinde yalnız kalabileceği konusunda uyardı. Axios'un haberine göre Trump, Netanyahu'ya 'dikkatli ol' çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran'la yaşanan gerilimi daha da tırmandırması halinde yalnız kalabileceği konusunda uyardığı bildirildi.

İsrail ve İran arasında yaşanan son askeri gerginlik bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Axios'un haberine göre; Washington yönetiminin İsrail'in İran'a yönelik gece saldırılarından son dakikada haberdar edildiğini belirten Trump, bu saldırıların kapsamını sınırlandırmayı başardığını ifade etti. Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinen Trump, "Ona dedim ki; 'Bibi, dikkatli olsan iyi olur, yoksa çok yakında yalnız kalacaksın'"ifadelerini kullandı. ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarına destek veren 5 bölge ülkesinin, Trump'tan Netanyahu'ya saldırıları durdurması için baskı yapmasını istediği aktarılan haberde, Trump'ın, "Bu ülkeler çok endişeliydi. Üzerinde müzakere ettiğimiz anlaşmayı çok seviyorlar" ifadelerine yer verildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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