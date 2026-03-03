Haberler

Trump'tan Obama ve Biden'a İran ile ilgili nükleer anlaşma suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi gerektiğini belirterek, anlaşmanın devam etmesi durumunda İran'ın nükleer silah sahibi olabileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2015'te İran ile imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatarak, "Eğer Obama'nın korkunç 'İran Nükleer Anlaşması'nı' feshetmeseydim, İran 3 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'tan, İran'ın nükleer programına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, Temmuz 2015'te İran ile "P5+1" ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya) arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) isimli nükleer anlaşmadan 2018 yılında çekildiğini hatırlattı. Bu anlaşmanın eski ABD Başkanı Barack Obama'nın döneminde imzalandığını vurgulayan Trump, "Eğer Obama'nın korkunç 'İran Nükleer Anlaşması'nı' feshetmeseydim, İran 3 yıl önce nükleer silaha sahip olurdu. Bu, şimdiye kadar imzaladığımız en tehlikeli anlaşmaydı ve eğer yürürlükte kalmasına izin verilmiş olsaydı, dünya şu anda bambaşka bir yer olurdu. Suçu Barack Hüseyin Obama'ya ve uykucu Joe Biden'a atabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Trump anlaşmadan çekilmişti

ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ile Almanya'dan oluşan ve "P5+1" olarak adlandırılan ülkeler, Temmuz 2015'te İran ile uranyum zenginleştirmeyi azaltması karşılığında bazı ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir nükleer anlaşma imzalamıştı. Trump, Mayıs 2018'de yaptığı açıklamada, İran Nükleer Anlaşması olarak da bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekildiklerini duyurmuştu. - WASHINGTON

