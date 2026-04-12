ABD Başkanı Trump: "Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan basın mensuplarına İran'la ateşkes sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran ile barış görüşmelerinin nasıl gittiğine ilişkin bir soruya sürece ilişkin çok sayıda rapor aldığı ifadeleriyle cevap veren Trump, "Muhtemelen takip ettiğiniz üzere, saatlerdir görüşüyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Her halükarda biz kazanıyoruz. Ne olursa olsun biz kazanıyoruz. Belki anlaşma yaparlar, belki yapmazlar. ABD açısından bakıldığında, biz kazanıyoruz" dedi.

"Mayın temizleme gemilerimiz orada ve bunları temizliyoruz"

Trump, "İran ile çok derin müzakereler içindeyiz. Her halükarda biz kazanıyoruz. Onları askeri olarak yendik. Birkaç deniz mayını bıraktılar. Bunlara gemiler için su mayınları deniliyor. Onların tüm deniz araçlarını da alt ettik. Donanmaları 158 gemi kaybetti. 28 mayın gemileri vardı, hepsi batırıldı. Muhtemelen suda birkaç mayın kalmıştır. Mayın temizleme gemilerimiz orada ve bunları temizliyoruz" dedi.

Kısa açıklaması boyunca ABD'nin savaşı kazandığını defaatle yineleyen Trump, "Onların donanmalarını yendik. Hava kuvvetlerini yendik. Hava savunmalarını yendik. Radarlarını yendik. Liderlerini yendik. Liderlerinin hepsi öldü. Şimdi yapacağımız tek şey Boğaz'ı açmak olacak" dedi.

"Çin böyle bir şey yaparsa, büyük sorunlarla karşı karşıya kalır"

Trump, Çin'in İran'a silah tedarik etmeye hazırlandığını söyleyen bir basın mensubuna Trump, "Eğer Çin böyle bir şey yaparsa, büyük sorunlarla karşı karşıya kalır" ifadeleriyle cevap verdi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı