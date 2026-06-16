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Trump: "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti"

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca, İran'a 300 milyon dolar ödeneceği yönündeki haberleri yalanlayarak Demokratları eleştirdi.

Abd Başkanı Donald Trump, " İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" açıklamasında bulundu.

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın detayları merak konusu olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti" ifadelerini kullandı. ABD'nin İran'a yüklü miktarda ödeme yapacağı yönündeki haberlere atıfta bulunan Trump, "Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödeyeceği hikayesi, 'Dumokratlar' tarafından ortaya atılmış bir yalan haberdir" dedi. Trump'ın mesajında "Demokratlar" için İngilizce'de "aptal/kafasız" anlamına gelen "dumb" ile "Democrats" (Demokratlar) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Dumokratlar" ifadesini kullanması dikkat çekti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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