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Trump'tan İran'a yönelik son saldırılarla ilgili açıklama: "İşi askeri yolla tamamlamak zorunda kalabiliriz"

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ABD Başkanı Trump, İran'ın ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle askeri tesislere yeni saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Trump, 'Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak' uyarısında bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump, ateşkesi bir kez daha ihlal ettikleri gerekçesiyle İran'ın askeri tesislerine yeni saldırılar düzenlediklerini belirterek, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" açıklamasında bulundu.

Abd Başkanı Donald Trump'tan İran'ı hedef alan son saldırılarıyla ilgili açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda İran'ın varılan ateşkesi bir kez daha ihlal ettiğini öne süren Trump, "Bu nedenle ABD uçakları İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesislerine ve kıyı radar üslerine saldırdı" ifadelerini kullandı. İran'ın yaşananlardan ders almamasının çok muhtemel olduğunu belirten Trump, "Artık makul davranamayacağımız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri yolla tamamlamak zorunda kalacağımız bir noktaya gelebiliriz. Eğer bu olursa, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak" uyarısında bulundu.

ABD, bir kez daha İran'daki askeri hedefleri vurmuştu

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik ek saldırılar düzenlendiği belirtilmişti. Açıklamada, "İran'ın M/V Ever Lovely gemisine düzenlediği saldırıya misilleme olarak ABD'nin gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından, İran'a ateşkes anlaşmasına uyması için bir fırsat tanındı. Ancak İran, ABD Doğu Yakası saatiyle 04.30'da M/T Kiku tankerine tek yönlü bir İHA ile saldırı düzenleyerek bu fırsatı değerlendirmemeyi tercih etti. Panama bayraklı tanker, iki milyondan fazla varil ham petrol ile Hürmüz Boğazı yakınlarından geçiyordu" ifadelerine yer verilmişti. CENTCOM'un "İran'ın devam eden saldırganlığına" doğrudan bir yanıt olarak İran'ı bir kez daha vurduğu aktarılarak, "ABD askeri uçakları, İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma tesislerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kapasitelerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişi devam ediyor. ABD güçleri tetikte, etkili ve hazır durumda" denilmişti. Fox News haber kanalına konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran'a yönelik son saldırıların tamamlandığını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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