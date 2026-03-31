ABD basını: "Trump, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı devam eden askeri harekâtı sonlandırmaya hazır olduğu bildirildi. Trump yönetimi, durumun diplomatik yollarla çözülmesini ve İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılmasını hedefliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump'ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi. Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington'un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran'a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran'ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi. Diplomasinin başarısız olması halinde Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
