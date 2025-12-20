ABD'den Suriye'deki DEAŞ unsurlarına operasyon açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırıya yanıt verildiğini belirterek, "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" açıklamasında bulundu.

ABD'den, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme hamlesi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldığını duyurarak, "DEAŞ'ın Suriye'de cesur Amerikalı vatanseverleri vahşice katletmesi nedeniyle, bu saldırının sorumlusu olan katil teröristlere karşı, söz verdiğim gibi, ABD'nin çok ciddi bir misilleme yaptığını buradan ilan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Suriye hükümeti çabalarımızı destekliyor"

Suriye'deki DEAŞ mevzilerine son derece güçlü saldırılar gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Burası kana bulanmış, pek çok sorunu olan bir yer; ancak DEAŞ ortadan kaldırılabilirse parlak bir geleceğe sahip olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'nin DEAŞ'a yönelik operasyonuna destek verdiğini ifade eden Trump, "Suriye'ye yeniden gücünü kazandırmak için çok çalışan bir adamın liderliğindeki Suriye hükümeti, bu çabaları tam olarak destekliyor" dedi. ABD'yi ve halkını hedef almayı düşünen terör unsurlarına seslenen Trump, "ABD'ye herhangi bir şekilde saldırır ya da tehdit ederseniz, daha önce hiç karşılaşmadığınız kadar sert bir şekilde vurulacaksınız" uyarısında bulundu.

Hegseth: "Operasyon DEAŞ'ı ortadan kaldırmayı amaçlıyor"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin bugün erken saatlerde Suriye'de "Hawkeye Strike Operasyonu"nu (Şahin Gözü Operasyonu) başlattığını duyurdu. Bu operasyonun 13 Aralık'ta Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde ABD güçlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunun altını çizen Hegseth, "Operasyon, DEAŞ savaşçılarını, altyapısını ve silah mevzilerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır" dedi. Bu operasyonun bir savaş başlangıcı değil, intikam ilanı olduğunu kaydeden Hegseth, "Başkan Trump'ın liderliği altındaki ABD, halkını savunma konusunda asla tereddüt etmeyecek ve asla geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı. ABD'yi ve halkını hedef alan herkesin dünyanın neresinde olursa olsun bulunup yok edileceğini vurgulayan Hegseth, "Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Hem de çok sayıda. ve buna devam edeceğiz" dedi.

Trump misilleme sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2'si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bu, terör örgütü DEAŞ'ın ABD'ye ve Suriye'ye yönelik bir saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın bu saldırı yüzünden son derece öfkeli ve rahatsız olduğunu kaydeden Trump, "Buna çok ciddi bir yanıt verilecek" demişti. - WASHINGTON