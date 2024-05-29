Trump'a yönelik 'sus payı' davasında jüri müzakerelere başladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında kapanış konuşmalarının yapılmasının ardından jüri üyeleri müzakerelere başladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davada dün kapanış konuşmalarının yapılmasının ardından 12 jüri üyesi kapalı kapılar ardında müzakerelere başladı. Jürinin karara varmasının ne kadar süreceği bilinmezken, jüri üyeleri, son beş hafta boyunca duydukları ve gördükleri kanıtlar ile ifadeleri tartışacak.

"Her şey hileli"

Trump, duruşması sonrası yaptığı açıklamada, Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa'ya değinerek, "Rahibe Teresa bu suçlamaları yenemezdi. Her şey hileli" dedi.

"Yalnızca bu ifadeye dayanarak mahkum edemezsiniz"

Müzakereler başlamadan kısa bir süre önce davanın yargıcı Juan Merchan, jüriye davanın merkezinde yer alan tanık Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in ifadesine tek başına güvenemeyeceklerini söyledi. Merchan, "Michael Cohen'in ifadesini inandırıcı bulsanız bile, başka kanıtlarla desteklenmediği sürece sanığı yalnızca bu ifadeye dayanarak mahkum edemezsiniz. Sanığın lehinde ya da aleyhinde sahip olabileceğiniz kişisel görüşlerinizi ya da önyargılarınızı bir kenara bırakmalısınız" dedi.

"O kelimenin tam anlamıyla tüm zamanların en büyük yalancısı"

Trump'ın avukatlarından Todd Blanche, jüri üyelerine, Cohen'in yalan söyleme geçmişi olan hüküm giymiş bir suçlu olduğunu ve doğruyu söyleyeceğine güvenemeyeceklerini ifade etti. Blanche, "O kelimenin tam anlamıyla tüm zamanların en büyük yalancısı" dedi.

Suçlu bulunması halinde Trump'ın kararı temyiz etmesi beklenirken, bu yıl yapılacak seçimlerde seçilmesi halinde ise başkan olmasına herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Trump hakkında üç ayrı ceza davası daha bulunurken, 5 Kasım'daki seçimlerden önce mahkemeye taşınması beklenmiyor. - NEW YORK