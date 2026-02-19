Haberler

ABD basını İran'a yönelik saldırı ihtimali konusunda hafta sonunu işaret etti

Güncelleme:
ABD basını, üst düzey güvenlik yetkililerinin Trump'a ordunun İran'a muhtemel bir saldırı için hazırlıkda olduğunu bildirdiğini iddia etti. Trump'ın henüz nihai karar vermediği belirtilirken, saldırı kararı hafta sonunu aşabilir.

ABD basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği iddia edildi.

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CBS'in ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump'a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi. Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti. İran'a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD'nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu'daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı'nın, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

"Trump, bu konu üzerine çok zaman harcıyor"

ABD merkezli CNN haber kanalı ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran'a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti. Trump'ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı. Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi. Trump'ın muhtemel bir saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
