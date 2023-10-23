Troya'dan Cumhuriyet'e 100'üncü yıl yürüyüşü

Çanakkale'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde, Çanakkale Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Troya'dan Cumhuriyete 100. Yıl Yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Troya'dan Cumhuriyete 100'üncü yıl yürüyüşü etkinliğine, Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve eşi Nagihan Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Yürüyüşün ardından okul müdürleri ve öğretmenler bir araya gelerek sohbet eden Vali Aktaş, öğretmenler ve okul idarecilerine herhangi bir talepleri olup olmadığını sorarak, çalışmalarında başarılar diledi. Vali Aktaş, "Troya'dan Cumhuriyete 100. Yıl Yürüyüşünün gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Erenköy'den başlayan ve Halileli Şehitliği Kahramanlar çeşmesinde son bulan Troya'dan Cumhuriyete 100'üncü yıl yürüyüşü fotoğraf çekimiyle son buldu. - ÇANAKKALE