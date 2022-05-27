Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından römorklara reflektör takıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından römorklara reflektör takıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Traktör şoförlerine kurallar anlatıldı, ardından römorklara reflektör takıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

Afyonkarahisar Sandıklı Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı.

Trafik Güvenliği Eylem Planında belirtilen 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası çerçevesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik Sandıklı Ziraat Odası ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ortaklaşa düzenlediği programda traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takıldı. Programda Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, traktör sürücülerini trafik kuralları, traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Jandarma Trafik Timleri tarafından römorklara takıldı. İlk etapta 60 traktöre 120 tane reflektör takılırken çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ziraat Odası, Karahisar, Jandarma, Traktör, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title