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Traktör Devrildi: 1'i Ağır 4 Orman İşçisi Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen traktör devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 orman işçisi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör devrildi: 1'i ağır 4 orman işçisi yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi ormanlık alanda meydana gelen olayda traktör devrildi; 1'i ağır 4 orman işçisi yaralandı.

Olay saat 09.00 sıralarında Çayyaka mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Ağaç kesim alanındaki yapmaca çıkmak üzere olan Sürücü Eyüp Ü.yönetimindeki 16 BIG 725 plakalı traktör, yamaçta kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ve traktör üzerindeki orman işçileri Süleyman A.(56), Furkan A.ve Seyfettin Ş.yaralandı. Yaralılar orman işçileri tarafından kurtarıldı. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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