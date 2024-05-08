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Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi

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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazasında kalça kemiği kırılan ve kafa travması oluşan vatandaş, ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi.

Trafik kazasında yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde trafik kazasında kalça kemiği kırılan ve kafa travması oluşan vatandaş, ambulans helikopter ile hastaneye nakledildi.

Çüngüş ilçesinde trafik kazasında yaralanan Tuncay Balpetek'in (27), kalça kemiği kırılıp, kafa travması oluştu. Balpetek, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Balpetek, burada yapılan kontrollerinden ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter ile önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine, ardından ambulans ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Balpetek'in tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Helikopter Diyarbakır trafik Çüngüş Yerel Sağlık Güncel Haberler

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