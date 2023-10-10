Trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu gözyaşları arasında toprağa verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde görev dönüşü sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan güvenlik korucusu Yunus Bozarslan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ahlat-Adilcevaz yolu üzerindeki jandarma asayiş yol kontrol noktasında görev sonrası aracı ile evine gitmeye çalışan güvenlik korucusu Yunus Bozarslan, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen başka bir araç ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Bozarslan, bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Ahlat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin naaşı, cenaze namazının kılınması için Ceviz Kent Camii'ne getirildi. Burada cenazeye katılanlardan şehit için helallik istendikten sora kılınan cenaze namazının ardından Bozarslan, Ceviz Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze defnedilirken, şehidin yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze merasimine; Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Talet Avşar, Bozarslan'ın yakınları, jandarma, mesai arkadaşları ve yüzlerce vatandaş katıldı. - BİTLİS