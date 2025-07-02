Trafik kazasında hayatını kaybeden şehit polis unutulmadı

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, trafik kazasında şehit olan Salihlili Polis Memuru Turan Arıkan'ı şehadet yıldönümünde unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Şehit Turan Arıkan'ın ailesini evinde ziyaret etti.

İzmir'in Tire ilçesinde 1 Temmuz 2022 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Salihlili Polis Memuru Turan Arıkan'ın şehadetinin sene-i devriyesi sebebiyle Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Fatma Arıkan ve babası Refik Arıkan'ı, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Temsilcisi Rıdvan Herey ile Yeşilkavak Mahalle Muhtarı Yılmaz Özsoy'un yer aldığı ziyaret, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA