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Trafik Denetiminde Gülümseten Anlar

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik kontrolü sırasında bir polis memuru ile motosikletli genç arasında geçen eğlenceli diyalog sosyal medyada ilgi gördü. Polis memurunun esprili yaklaşımı ve genç sürücünün bu anları kaydetmesi, denetimlerin sadece ceza yazmaktan ibaret olmadığını göstermiş oldu.

Trafik denetiminde gülümseten anlar

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli genç ve trafik polisi memurlarının kısa süreli sohbeti, sosyal medyada beğeni topladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik denetimi sırasında bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü arasında geçen eğlenceli diyalog, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü kontrol amaçlı durdurdu. Motosikletini durduran genç sürücü ile polis memuru arasında geçen konuşma eğlenceli anlara sahne oldu. Polis memurunun, "Motor da iyiymiş. Sen de mi yeni aldın?" şeklindeki esprili yaklaşımı, izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada içerik üreticisi olduğu öğrenilen genç sürücü, bu anları kaydederek paylaştı. Video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve polis memurunun genç sürücüyle samimi sohbeti izleyenlerden beğeni topladı.

Görüntüler, trafik denetimlerinin sadece ceza yazmakla sınırlı olmadığını, zaman zaman tebessüm ettiren olaylara da sahne olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Trafik Denetiminde Gülümseten Anlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURİ OĞUZHAN ŞEKER - Yerel
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