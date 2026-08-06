Salah Trabzon'da: Coşkulu Karşılama

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Salah'ı karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'nda bekleyen bordo-mavili taraftarlar, yoğun sevgi gösterisi yaptı.

Havaalanı çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Salah için taraftarlar tezahüratlar yaptı, meşaleler yaktı ve uzun süre alkışlarla destek verdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı havalimanında yıldız futbolcu kendisini bekleyen taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Salah'ın Trabzon'a gelişi kentte büyük heyecan oluştururken, çok sayıda taraftar yaşanan coşkuyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dünya futbolunun önemli isimleri arasında gösterilen Mohamed Salah'ın Trabzonspor formasıyla ilk antrenmanına ve taraftarla ilk buluşmasına ilişkin programın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Salah, havaalanında yaptığı açıklama da Avrupa'da yaptığı başarıları Trabzonspor'da da yapmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa'da iyi işler yapabiliriz. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor'da da yapmak istiyorum"

Kaynak: ANKA