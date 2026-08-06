Haberler

Salah Trabzon'da: Coşkulu Karşılama

Salah Trabzon'da: Coşkulu Karşılama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un transfer ettiği Mohamed Salah, Trabzon'a geldi. Havalimanında binlerce taraftar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan yıldız futbolcu, Avrupa'daki başarılarını Trabzonspor'da da tekrarlamak istediğini söyledi.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) Trabzonspor'un transfer ettiği Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. Salah'ı karşılamak için saatler öncesinden Trabzon Havalimanı'nda bekleyen bordo-mavili taraftarlar, yoğun sevgi gösterisi yaptı.

Havaalanı çıkışında yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Salah için taraftarlar tezahüratlar yaptı, meşaleler yaktı ve uzun süre alkışlarla destek verdi. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı havalimanında yıldız futbolcu kendisini bekleyen taraftarları selamlayarak teşekkür etti.

Salah'ın Trabzon'a gelişi kentte büyük heyecan oluştururken, çok sayıda taraftar yaşanan coşkuyu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dünya futbolunun önemli isimleri arasında gösterilen Mohamed Salah'ın Trabzonspor formasıyla ilk antrenmanına ve taraftarla ilk buluşmasına ilişkin programın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Salah, havaalanında yaptığı açıklama da Avrupa'da yaptığı başarıları Trabzonspor'da da yapmak istediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle bu inanılmaz ortamda olmaktan dolayı çok mutluyum. Ne kadar şaşırdığımı ve ne kadar mutlu olduğumu kelimelere dökmekte zorlanıyorum. Burada 25 bin kişi var. Daha önce böyle bir şey görüp görmediğimi inanın ben de hatırlamıyorum. Böylesine büyük bir sevgi görmek beni çok mutlu ediyor. Transferden dolayı çok mutluyum ve takıma katılmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gittiğim her yerde bir şeyler kazanmaya çalıştım. Umarım ligde ve Avrupa'da iyi işler yapabiliriz. Burada da başarılı olmak adına çok çalışacağım. Çünkü daha önce bulunduğum kulüplerde başarılar kazandım. Aynısını Trabzonspor'da da yapmak istiyorum"

Kaynak: ANKA
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü

Korku dolu anlar! 6 katlı bina tuzla buz oldu
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
Meclis'te tansiyon yükseldi: İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı

İYİ Partili Turhan Çömez'in sözleri AK Parti sıralarını ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alevler arasında can pazarı: Fabrikadaki patlamada 2 ölü, 1 yaralı

Çocuklarına ekmek götüreceklerdi: Eve cenazeleri gitti

Batman’da kanlı husumet büyüyor: Uzun namlulu silahla site baskını kamerada

Kent diken üstünde: Mezarlıktaki kanlı husumet sitelere taşındı!
Kızartma yaparken katledildi: Ece Naz'ın son anları ortaya çıktı

Kızartma yaparken katledildi: Ece Naz'ın son anları ortaya çıktı
Reşit olmayan kız çocuklarını pazarlayan Koray Beşli tutuklandı

Telefonundan mide bulandıran rezillikler çıkmıştı! Tutuklandı
Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Böyle bir anket ilk kez yapıldı! Seçim haritası komple değişiyor

Restoranın yeni konsepti olay oldu: İçeri giren kıyafetini çıkarıyor

Bu restoranda yemek yemek için önce soyunmanız gerekiyor!
Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch, Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi

Fenerbahçeli yıldızı öve öve bitiremedi: Onu durdurmak kolay değil