Trabzon eski valilerinden Yücel Yavuz hayatını kaybetti

Trabzon'da 2016-2018 yılları arasında görev yapan Vali Yücel Yavuz Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 ay önce prostat kanseri teşhisi konulan ve Ankara'da yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşındaki Vali Yücel Yavuz, bugün hayatını kaybetti. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde Trabzon'da görev yapan ve direnişe karşı çıkarak adından söz ettiren Vali Yavuz, 2018 yılından bu yana merkez valisi olarak görev yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babası olan Yavuz, Karabük-Safranbolu doğumluydu. - TRABZON