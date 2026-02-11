Haberler

Şok Market Arsin Deposunda Grevde Olan İşçiler Yarın Kitlesel Basın Açıklaması Yapacak

Güncelleme:
Trabzon'un Arsin ilçesinde Şok Market deposunda işten çıkarmaların ardından başlayan grev sürüyor. İşçiler, yarın Trabzon merkezde kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapacak.

Esra Nur Pervan - Gençağa Karafazlı

(TRABZON) - Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Şok Market deposunda işten çıkarmaların ardından başlayan grev sürerken, işçiler yarın Trabzon merkezde kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Şok Market deposunda yaşanan işten çıkarmaların ardından işçilerin grev çadırı kurarak başlattığı direniş devam ediyor.

Yağmur ve çamura rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan işçiler, yarın gerçekleştirecekleri yürüyüş öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

DGD-SEN Karadeniz Bölge Temsilcisi Hüseyin Uğur Şahin, yarınki eylemle ilgili direniş çadırında, "ŞOK market çalışanları olarak yarın akşam Trabzon Meydan Atatürk heykelinin önünde basın açıklaması yapacağız. Tüm halkımızı bize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

