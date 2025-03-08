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Trabzon’da Servis Sürücüsü Sokak Köpeğine Çarptı

Trabzon’da Servis Sürücüsü Sokak Köpeğine Çarptı
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir servis sürücüsü, sokak köpeğinin üstünden geçerek olay yerinden ayrıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne sererken, sokak köpeği kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir servis sürücüsü aracıyla sokak köpeğinin üstünden geçerken, olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Akçaabat ilçesindeki Yıldızlı Mahallesinde meydana geldi. Bir servis minibüsünün sürücüsü yol kenarında bekleyen sokak köpeğine çarptı. Köpek aracın altında kalırken, servis sürücüsü kazayı fark ederek bir süre bekledi. Bu sırada servisin içerisinde bekleyen öğrenciyi indirmek için binanın önüne yaklaşan minibüs sürücüsü acılar içerisinde kıvranan köpeğin önünde geçerek yoluna devam etti. Sokakta yürüyen vatandaşların ve yoldan geçen araçların durumu fark etmesine rağmen müdahale etmediği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dakikalarca çaresiz bekleyen sokak köpeğine mahalle sakinleri müdahale etti. Kanlar içerisinde kalan sokak köpeği özel bir kliniğe getirilirken, veteriner tarafından yapılan incelemede köpeğin kafatasında kırık olduğu ve baskı nedeniyle gözüne kaybedebileceği tespit edildi. 7 aylık olduğu öğrenilen sokak köpeğinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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