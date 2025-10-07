Trabzon'da doktor adaylarından "Hayat Kurtaran Eller Gazze'deki Katliama Susamaz" protestosu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi önünde düzenlenen "Hayat Kurtaran Eller Gazze'deki Katliama Susamaz" konulu basın açıklamasıyla İsrail protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak, SUMUD Filosu'na destek vermek ve Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla "Hayat Kurtaran Eller Gazze'deki Katliama Susamaz" konulu basın açıklaması Farabi Hastanesi önünde düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve hastane yönetimi de yer alırken, KTÜ Tıp Fakültesi öğrenci kulüpleri adına Ahmet Safa Çolak, basın açıklaması yaptı.

Çolak, iki yıldır süren soykırımın izlerini hatırlamak ve Gazze halkına destek olmak için burada olduklarını belirterek, "Bugün, 7 Ekim 2025; iki yıldır süren soykırımın izlerini hatırlamak ve Gazze halkına destek olmak için buradayız. Biz, hekimler ve hekim adayları olarak, hala devam eden bu zulme karşı, direnişine onurla devam eden Gazze halkı, sağlık çalışanları ve tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Duruşumuzu hatırlatmak ve mazlumların sesi olabilmek için, "Hayat Kurtaran Eller, Gazze'deki Katliama Susamaz" diyerek vicdanımızın sesini yükseltiyoruz. Gazze'de yaşananlar iki yıllık bir meseleden daha fazlasıdır. Filistin halkı; topraklarını, dillerini, inançlarını ve yaşam hakkını koruyabilmek için direnmektedir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, işgalci güçlerin zulmü her geçen gün daha da artmaktadır. Gazze'ye aylardır süren abluka nedeniyle insanlar, yiyecekten elektriğe, hatta en temel ihtiyaç olan suya bile ulaşamamaktadır. Hastalar, yaşlılar, hamileler ve çocuklar sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmaktadır. Bugün burada; üzüntüyle, öfkeyle ama aynı zamanda umutla bulunuyoruz. Çünkü Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu, sadece oradakilere değil, bizlere de umut olmuştur. Filistin yalnız değildir. Biz de tıbbiyeliler olarak Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu gibi insani yardım girişimlerini desteklediğimizi belirtmek isteriz. Tüm vicdan sahibi insanları da bu açık duruşa davet ediyoruz. Bu direniş, Gazze özgürlüğüne kavuşana kadar sürecektir. İnanıyoruz ki, bir gün hayat kurtaran bu ellerimizle özgür Filistin halkını selamlayacağız. ve bugün, hep birlikte, bir kez daha haykırıyoruz: Soykırımı durdurun" dedi. - TRABZON