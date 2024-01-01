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Trabzon'da 2024 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

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Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024 yılına girerken Tarık ve Nilay Söğüt çiftinin bebeğine Kuzey, Erkut ve Sevim Kıran çiftinin bebeğine Çağrı, Kurtuluş ve Aleyna Birinci çiftinin bebeğine Atlas isimleri verildi. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım yeni doğan bebekleri ziyaret etti.

Trabzon'da 2024 yılının ilk bebekleri bu gece yılın ilk saatlerinde dünyaya geldi.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Doğum Servisi'nde 2024 yılına girdiğimiz gecenin ilk saatlerinde dünyaya gelen Tarık ve Nilay Söğüt çiftinin bebeğine Kuzey, Erkut ve Sevim Kıran çiftinin bebeğine Çağrı, Kurtuluş ve Aleyna Birinci çiftinin bebeğine Atlas isimleri verildi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım yeni çocuk sahibi olan aileleri ziyaret ederek kendilerini kutladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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