Trabzon'da 1 Mayıs İşçi Bayramı coşkusu

Trabzon'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen sendika temsilcileri ve vatandaşlar, sloganlar eşliğinde Atatürk Alanı'na yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşün ardından alanda miting düzenlendi. Programda, ülkede son dönemde yaşanan üzücü gelişmeler nedeniyle eğlence etkinliklerine yer verilmedi.

Mitinge bir konuşma yapan Türk-İş Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, "Kadınlar, çiftçiler, emekliler ve esnaf kardeşlerimizin bugün 1 Mayıs. Bugün işçilerin birlik ve mücadele günüdür. 1 Mayıs bayramımız kutlu olsun. Bugün emekçilerin mücadele günüdür. Bugün çalışanların dayanışma günüdür. Bugün insanca yaşam ve çalışma koşullarının kavgasını verdiğimiz emeğin haklarının barış ve özgürlük mücadelesinin sürdürüldüğü gündür" ifadelerini kullandı. - TRABZON

