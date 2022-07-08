Trabzon'a Kurbanlık Satmak İçin Gelen Elazığlı Besici: "Durumlar Bu Sene Çok Vahim, Umduğumuzu Bulamadık"

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'a kurbanlık satmak için gelen Elazığlı besici Hakim Yalçın, "Durumlar bu sene çok vahim, umduğumuzu bulamadık. Yem pahalı, arpa pahalı o yüzden bu sene randıman alamadık, zarar ettik bu sene" dedi. Ağrılı besici Emre Aktaş ise "30 tane daha hayvanımız var satılmamış" diye konuştu.

CHP Trabzon Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, bayram öncesinde Kurban Pazarı'nda besicileri ziyaret etti, sorunlarını dinledi. Erzurumlu besici, "Valla bu sene hiç iyi değil memnun değiliz, geçen sene de gelmiştik. Geçen sene 5 bin tane mal vardı güzel sattık, bu sene 2 bin tane mal var satılamadı. Geçen sene 4 bin liraya geldim bu sene 14 bin liraya geldim. Olmadı bu sene sattık ama nasıl sattık, mesela şu hayvana 12 bin lira diyoruz kimse yanaşmıyor" dedi.

"ZARAR ETTİK BU SENE"

Elazığlı besici Hakim Yalçın, "Durumlar bu sene çok vahim çok kötü, umduğumuzu bulamadık. 15 seneden beri geliyorum Trabzon'a her sene 55-60 tane mal getirirdim bu sene 28 mal getirdim. 28 mal getirmeme rağmen umduğumu bulamadım. Zarar ettik bu sene, yem çok pahalı, arpa çok pahalı bu sene zarar ettik. Masrafta geçen sene bir araba tuttuk 5 bin 500 lira, bu sene 19 bin lira tuttu. Masraflar çok yüksek, maliyet pahalı. O yüzden bu sene randıman alamadık zarar ettik" dedi.

Beklediği satışı yaptığını, ancak vatandaşın bütçesinin bu yıl dar olduğunu belirten besici Tuncay Sezgin ise şunları söyledi:

"40 mal getirdim Allah'a şükür satışımı yaptım, iyiydi Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bu sene biraz alıcının da bütçesi dardı, ama satışlarımız güzeldi umduğumuzu bulduk. Hayvanlarımız da besili güzel bakımlı, biz umduğumuzun üstünde satışlar yaptık. Benim gördüğüm kadarıyla da pazarda hayvanların çoğu bitti. Böyle sonradan gelen böyle az 1-2 tane hayvanları kalan arkadaşlarımız oldu. Hala satışlar devam ediyor inşallah bitecek."

"GETİRDİĞİM FİYATTAN AŞAĞI SATTIM"

Ağrılı besici Ramazan Deniz ise kurulu bir düzen olmamasından şikayet ederek şöyle konuştu:

"Masraflarımızı çıkaramıyoruz. Yemesi, içmesi, çadır masrafıdır baya oluyor o yüzden çıkaramıyoruz. Kurulu düzen yok zaten burada ondan dolayı baya bir sorunlar yaşıyoruz. Buranın yani baya bir sıkıntısı var bu konuda insanlar Trabzon'dan şikayetçi. Demek istediğim şey mesela Of'ta ilçelerde dahi kurulu düzen varken, burada kurulu bir düzen yok bu bizi perişan ediyor. İki gün önce başladık çadırlarımızı sökmeye hala bitiremedik, ondan dolayı biz şikayetçiyiz herhalde bu sene son olacak Trabzon bir daha gelmeyeceğiz. İstanbul ya da Bursa taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Getirdiğim birçok hayvanı getirdiğimiz fiyattan daha aşağıya verdik çünkü baya bir zarar ettik. Bu sene yani zarardan ziyade kurulu düzenimiz olmadığından dolayı rahat yerimiz olmadığından dolayı yerimizi değiştireceğiz yani bu sene son."

"KİMSE BÜYÜK HAYVAN KESMİYOR"

Ağrılı bir başka besici olan Emre Aktaş ise nakliye fiyatlarından yakınarak, şöyle konuştu:

"Neredeyse çıkarabildik ama 30 tane daha hayvanımız var satılmamış. Bu hayvanları geri götürdüğümüz de tekrar besleyeceğiz, kasaba vereceğiz. Genel olarak iyi satıldı, mallarımız satıldı, fiyatlar bu sene uygun, yem fiyatları malın şeyinin karşılığını vermiyor. Ama nakliyeler de pahalı yine de mal satılıyor, vatandaş da memnun değil. Bütçe hep küçük hayvanlardan yana, kimse büyük hayvan kesemiyor."

"PAZARIN YARISI GERİ DÖNECEK"

Bayburtlu besici olan Volkan Akdoğan geçen yıl 300 kiloluk hayvan alan müşterilerin bu sene 150 kiloya düştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Satışlar geçen seneye göre iyi değil masraflar zaten başını aldı gidiyor. 40 bin lira civarında masrafımız oldu. Yani sattık hayvanımızı ama istediğimiz şeyde satamadık. Bayağı bir düşüş var. Bu zamanda yemi şuyu buyu baş başa geliyor yani. Bir daha ki sene gelir misiniz derseniz gelmeyiz, bu şartlarda zaten kimse de gelmez. Vatandaş da memnun değil, insanların alım gücü yok. Geçen sene bizden 300 kiloluk hayvan alan kişiler bu sene 200-150'ye düştü. Onların da alım gücü yoktur, zaten büyük ihtimal pazarın yarısı geri dönecek. Yani satışları bitirdik ama uygun fiyatta bitirdik, geri gidip masraf olmasın diye."

ANKA / Yerel