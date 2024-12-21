TR Düşünce Kulübü 6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

TR Düşünce Kulübü 6.Olağan Genel Kurulu Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bursa merkezli kurulan TR Düşünce Kulübü, Türkiye genelinde 56 il ve dünya genelinde ise 23 ülkede temsilciliğe ulaştı. Kurulduğu 2009 yılından günümüze kadar "Benliği ve bencilliği bırakıp ortak payda insanlık için düşünelim" sloganı ile diyalog ve saygıyı teşvik etti. Kulübe 15 yıldır başkanlık yapan Ercan Yakut, yeniden aday oldu.

6. Olağan Genel Kurulun gerçekleştiği toplantıya İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun yanı sıra siyasi partilerin il temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ercan Yakut yeniden başkan seçilirken, yeni yönetim kurulu oluşturuldu - BURSA