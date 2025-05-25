Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
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Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin yakınlarında meydana gelen heyelan, birçok evin ve sera alanının zarar görmesine neden oldu. Bölge halkı, daha büyük bir heyelan tehlikesiyle korku dolu anlar yaşarken; heyelan nedeniyle zeminin yaklaşık 12 metre yer değiştirdiği bildirildi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Tortum Şelalesi'nin 50 metre aşağısında meydana gelen heyelanda zemin yaklaşık 12 metre yer değiştirdi.

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde Tortum Şelalesi'nin 50 metre aşağısında heyelan meydana geldi.

BAZI EVLER YIKIMIN EŞİĞİNE GELDİ

Yıllardır heyelan riski taşıyan bölgede yaşanan bu hareketlilik bazı evlerin yıkılma eşiğine gelmesine neden oldu. Yerinden yaklaşık 2 metre kayarak yan şekilde duran ev, yıkılmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca çok sayıda ev, arazi ve sera ciddi şekilde zarar gördü.

Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

ZEMİN 12 METRE YER DEĞİŞTİRDİ

Bazı vatandaşların seraları tamamen suya gömülerek kullanılamaz hale geldi. Bağ ve bahçe yolları da heyelanın etkisiyle yıkıldı. Öte yandan heyelan nedeniyle zeminin 12 metre yer değiştiği belirtildi.

Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi

TORTUM ŞELALESİ TEHDİT ALTINDA

Bölge halkı ise yaşanan heyelan nedeniyle tedirginlik yaşadı. Daha büyük bir heyelanın çevredeki yerleşim yerlerinin yanı sıra her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tortum Şelalesi'ni de tehdit edebileceği belirtiliyor.

Vatandaşlar, doğa harikası bölgenin daha fazla zarar görmemesi ve can kaybı yaşanmaması için yetkililerden acil önlem alınmasını istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - Yerel
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