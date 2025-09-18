Tortum Gölü'nde Renkli Etkinlik: Tulum ve Akordiyon Konseri

Haberler

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü, geziye gelen vatandaşların düzenlediği tekne turunda tulum ve akordiyonla yapılan mini bir konserle renkli anlara sahne oldu. Katılımcılar, müzik eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkardı.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'ne geziye gelen vatandaşlar, göl üzerinde düzenlenen tekne turunda tulum ve akordiyonla mini bir konser verdi.

Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Tortum Gölü, renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Artvin'den geziye gelen vatandaşlar, göl üzerinde düzenlenen tekne turunda tulum ve akordiyon çaldı. Farklı şehirlerden gelen turistlerin de katıldığı etkinlikte, Karadeniz ezgileri yankılandı. Katılımcılar müzik eşliğinde doğal güzelliklerin tadını çıkardı. Tulum ve akordiyonla yapılan mini konser, göl üzerinde unutulmaz anlara sahne oldu.

Vatandaşlar, bu tür etkinliklerin bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını belirttiler. - ERZURUM

