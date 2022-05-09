Torbalı'da Yörük Şenliği Coşkusu

TORBALI, İZMİR (ANKA) - İzmir'in Torbalı ilçesi, iki yıl aranın ardından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Yörük ve Türkmen Şenliği'ne ev sahipliği yaptı.

Ahmetli Mahallesi'nde düzenlenen Geleneksel Yörük ve Türkmen Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Torbalı Belediyesi ve Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Geliştirme ve Yaşatma Derneği ortaklığında düzenlenen Yörük Şenliği, Ahmetli köy merkezinden, etkinlik alanına gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Çeşitli ekinliklerin düzenlendiği şenliğe gelen vatandaşlara ilçenin yöresel lezzeti keşkek ikram edildi.

Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Sümer Ezgü ve Bahar Şahin de şenlik kapsamında sahne aldı.

Binlerce vatandaşın katıldığı şenliğe, çevre illerdeki Yörük ve Türkmen dernekleri de yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN TEKİN ZEYBEK OYNADI

Yörük Şenliği'ne katılan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, 8 Mayıs'ın Anneler Günü olması dolayısıyla kadınlara çiçek takdim etti. Şenlik alanında vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Tekin, sahnede Sümer Ezgü ile zeybek oynadı.

Başkan Mithat Tekin, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, "Torbalı'da artık bir gelenek olan Yörük şenliğimiz büyük bir coşku ile sona erdi. Çevre il ve ilçelerden günümüze katılan tüm Yörük Derneklerine, festivalimize yoğun ilgi gösteren ilçe sakinlerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. 8.Yörük Festivalinde görüşmek dileğiyle" dedi.