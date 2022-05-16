Torbalı'da 'Dağcılık ve Kültür Şenliği' Düzenlendi

Metropolis Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla Torbalı Belediyesi ve Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 1. Torbalı Metropolis Dağcılık ve Kültür Şenliği, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Torbalı Yeniköy'de bulunan binlerce yıllık tarihe sahip Metropolis Antik Kenti'ni tanıtmak amacıyla Torbalı Belediyesi ve Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 1. Torbalı Metropolis Dağcılık ve Kültür Şenliği çeşitli etkinliklerle gerçekleşti. İlk olarak Torbalı'da bulunan Torbalı Kent Arşivi'ni ziyaret eden dağcılar, daha sonra Yeniköy'de çadır kurdu. Akşama kadar burada vakit geçiren dağcılar, çeşitli oyunlar oynayarak yarışmalar düzenledi. Binlerce kişinin katılım sağladığı 1. Torbalı Metropolis Dağcılık ve Kültür Şenliği akşam saat 20.30'da Antik Tiyatro'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatrosu oyunu ile devam etti. Halk oyunları gösterilerinin ardından Torbalılı gençlerden oluşan K.O.M.A. grubu verdiği konser ile izleyicilere keyifli saatler yaşattı.

TEKİN: "SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Renkli görüntülere sahne olan şenlik Metropolis Antik Kenti'nin tanıtılmasında da önemli rol oynadı.

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, yaptığı açıklamada, "Torbalı Belediyesi Doğa Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlediğimiz 1. Torbalı Metropolis Dağcılık ve Kültür Şenliği'ni çok güzel bir atmosferde gerçekleştirdik. Özellikle ilçemizde bulunan Metropolis Antik Kenti'nin tanıtılmasında önemli rol oynayan şenliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Etkinliğimize katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederiz. Torbalı Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Şenlik, Ahmetli Mahallesi'nde bulunan Alaman Dağı'na yapılan zirve yürüyüşü ile sona erdi.