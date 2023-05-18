Torbalı Belediyesi, İlçenin İlk 'Kitap Kafe'sini Açıyor

Torbalı Belediyesi, kentteki kütüphane ihtiyacına alternatif çözüm olması için yaşama geçirdiği 'Kitap Kafe'yi yarın törenle hizmete açacak.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılacak Kitap Kafe, rahat bir ortamda ders çalışmak, sınava hazırlanmak ya da kitap okumak isteyenleri ağırlayacak. Yarın saat 16: 00'daki açılışa tüm kitapseverleri davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, şunları söyledi:

"Sevgili gençler, siz istediniz, biz yerine getirdik. Rahat bir ortamda ders çalışmanızı, kitap okumanızı sağlayacak, ücretsiz ikramlarımız ve wi-fi imkanlarından yararlanabileceğiniz Kitap Kafe'mizi 19 Mayıs Cuma günü saat 16: 00'da açıyoruz. Açılışımıza tüm ilçe halkımızı bekliyoruz. Keyifli, konforlu, sıcak bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. Kitap Kafe'mizin kütüphanesinde, Türk edebiyatından dünya edebiyatına, tarihten sanata, bilimden felsefeye, pek çok alanda eser bulunmakta. Belirli aralıkta raflarımızdaki kitaplar yenilenecek. Burayı eğitim, kültür, sanat gibi etkinliklere ev sahipliği yapabilecek şekilde düzenledik. Torbalı halkının bu kafemize gerekli ilgiyi göstereceklerine inanıyoruz."