Torbalı Belediyesi, Çocukları 14'üncü Uçurtma Şenliği'nde Buluşturdu

TORBALI, İZMİR (ANKA) - Torbalı Belediyesi'nin ilk olarak merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur döneminde düzenlediği ve yıllar içinde gelenekselleşen Uçurtma Şenliği'nin 14'üncüsü, Özbey Mahallesi'nde yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları doğa ile buluşturan Torbalı Belediyesi, yüz boyama, şişme oyun alanı ve balon etkinlikleri düzenleyerek güne renk kattı. Çeşitli ikramların da dağıtıldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Uçurtma Şenliği'nde Torbalı Belediyesi çocuklara yüzlerce uçurtma dağıttı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ, BAŞKAN TEKİN VERDİ

Şenlikte yüzlerce uçurtma gökyüzünü süslerken, yapılan yarışmalar ise nefesleri kesti. Yaş kategorilerine göre düzenlenen yarışmalara, vatandaşlar kendi yapmış oldukları uçurtmalar ile katıldı. Yarışmalarda birinci olanlara bisiklet, ikinci olanlara scooter, üçüncü olanlara ise kaykay hediye edildi.

Dereceye girenlere hediyelerini bizzat takdim eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Uçurtma Şenliği Torbalı için bir gelenek oldu. Tertemiz havada hem baharın gelişini kutladık hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımıza güzel bir hediye verdik. Düzenlenen yarışmalar ile çocuklarımızın heyecanına ortak olduk. Bu güzel günde şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.