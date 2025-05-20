Tomarzalı şehit Urhan, mezarı başında anıldı
Tomarzalı Şehit Jandarma Er Emin Urhan, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Tomarzalı Şehit Jandarma Er Emin Urhan, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı.
20 Mayıs 2003 tarihinde şehit olan Tomarza-Dadaloğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Şehit Jandarma Er Emin Urhan; ismi verilen Tomarza-Dadaloğlu Şehit Emin Urhan Ortaokul Müdürü Uğur Yıldırım öncülüğünde kabri başında anıldı. Okul öğrenci ve öğretmenlerinin de katıldığı anma programında Kuranı Kerim okunarak dualar edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel