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Tomarzalı Emekli Gazi Hacı Atabay'ın cenazesi askeri törenle defnedildi

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Tomarza Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay'ın kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine ilçe protokolü, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Vefat eden Tomarzalı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay, askeri törenle toprağa verildi.

Tomarza Köprübaşı nüfusuna kayıtlı Emekli Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hacı Atabay (55) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Atabay için ikindi namazını müteakip memleketinde askeri tören düzenledi. Cenaze törenine ilçe protokolü, Atabay'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gazi Hacı Atabay'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu omuzlara alınarak, Köprübaşı Mahalle Mezarlığına götürüldü.

Atabay, burada dualarla defnedilirken aile üyeleri ise taziyeleri kabul etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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