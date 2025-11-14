Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Emniyet ve Jandarma Birimlerini Ziyaret Etti
Tomarza Kaymakamı Selim Eser, ilçe emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek asayiş durumları hakkında bilgi aldı ve personeline başarılar diledi.
Tomarza Kaymakamı Selim Eser; Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve akabinde Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kaymakam Eser; birim amirlerinden ilçesinin asayiş olayları hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Eser ziyaret kapsamında; emniyet ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel